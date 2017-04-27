День в АТО: 19 обстрелов, один раненый

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Четверг, 27 апреля 2017, 18:43

Пророссийские боевики от начала суток совершили 19 обстрелов по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины. Один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал позиции морских пехотинцев в районе Водяного. Из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и противотанковых гранатометов бил по защитникам Марьинки", - сказано в сообщении.

В то же время опорные пункты вблизи Красногоровки боевики обстреливали из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Из стрелкового оружия они били по защитникам Гнутово. Вблизи Павлополя и Марьинки действовали вражеские снайперы.

"На Донецком направлении, из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал позиции возле Авдеевки. По опорным пунктам вблизи Мироновского враг вел огонь из минометов калибра 82-мм, вооружение БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров. По защитникам Троицкого и Каменки бил из крупнокалиберных пулеметов", - отметили в штабе АТО.

Кроме того, на Луганском направлении, подразделения пророссийских войск из гранатометов различных систем били по опорным пунктам в районе станицы Луганской и Сизого. Из стрелкового оружия противник обстреливал позиции рядом с Валуйским.

Украинская правда

Темы: АТО
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