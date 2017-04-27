Навальный получил ожог глаза в результате нападения в Москве

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Четверг, 27 апреля 2017, 20:26

Оппозиционер Алексей Навальный в результате нападения неизвестного, плеснувшего ему в лицо зелёнкой в Москве, получил химический ожог глаза.

Об этом Навальный сообщил на своем сайте.

"В Первой градской (больнице) поставили "химический ожог правого глаза". Довольно неприятная фигня - обезболить сложно, и глаз полыхает адским огнём, да ещё и не открывается", - написал он.

Как сообщает российский "Интерфакс", пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш ранее сообщила, что нападение произошло в четверг в Москве возле Центра международной торговли.

 
 

По ее словам, человек, ожидавший Навального возле машины, плеснул ему в лицо зелёнкой и убежал. В результате нападения зеленкой было облито лицо оппозиционера, поражены зрачок и роговица правого глаза. После нападения его доставили в больницу на "Скорой помощи".

"Сейчас взяли такси и едем в офис", - сообщил вечером Навальный после визита в больницу.

По словам Ярмыш, оппозиционер намерен обратиться в полицию по факту нападения.

Темы: оппозиция Росcия
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