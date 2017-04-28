В горсовете Одессы считают, что переименование улиц не противоречит закону о декоммунизации

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Пятница, 28 апреля 2017, 00:55

Решение о переименовании одесских улиц, принятое горсоветом, не противоречит закону о декоммунизации.

Об этом заявила в четверг в ходе брифинга директор юридического департамента Одесского горсовета Инна Поповская, передает "УНИАН".

В частности, чиновник прокомментировала факт начала уголовного производства прокуратурой Одесской области относительно принятого горсоветом вышеупомянутого решения.

"Сегодня процедура открытия уголовного производства осуществляется в заявительном порядке - вне независимости от того, есть состав преступления или нет. Поэтому говорить о том, что если открыто уголовное производство, то кто-то совершил уголовное преступление, на сегодняшний день нелогично и это не соответствует действительности", - сказала Поповская.

По ее словам, горсовет изменил название тех улиц, которые не попадают под закон о декоммунизации.

"Решением горсовета были изменены названия ряда улиц, которые не подпадают под закон о декоммунизации. К примеру, проспект Небесной сотни, который был переименован в соответствии с незаконным распоряжением экс-губернатора, которое даже не было подкреплено общественными слушаниями, уже был ранее переименован решением историко-топономической комиссии Одесского горсовета. Таким образом, такой топоним уже был", - отметила Поповская.

Чиновник также пояснила, что улица Валентины Терешковой также будет переименована. При этом будут учитывать результат общественных слушаний, которые проведут по данному вопросу.

Как известно, прокуратура 27 апреля открыла уголовное производство по факту отмены Одесским городским советом решения о декоммунизации ряда улиц.

26 апреля Одесский городской совет отменил декоммунизацию ряда улиц, проведенную бывшим губернатором Саакашвили.

Учитывая это глава Института национальной памяти Владимир Вятрович предупредил мэра Одессы Геннадия Труханова, что за возвращение старых названий улицам его могут привлечь к уголовной ответственности.

Темы: Одесса декоммунизация
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