В Македонии протестующие захватили здание парламента и напали на депутатов
В Македонии вечером 27 апреля сотни демонстрантов, которые являются сторонниками экс-премьера Николы Груевски, ворвались в здание парламента в столице страны Скопье.
Об этом сообщает Reuters.
Они протестуют против избрания спикером парламента этнического албанца, лидера "Демократического союза за интеграцию" Талата Хафери.
Из-за действий протестующих пострадал лидер социал-демократов Зоран Заев. Также Reuters сообщает, что демонстранты напали на другого депутата.
Отмечается, что некоторые из примерно 200 протестующих, которые ворвались в парламент, были в масках.
Полиция применила светошумовые гранаты, чтобы разогнать протестующих и расчистить путь для эвакуации депутатов из захваченного парламента.
Полиция сообщила, что всего восемь человек, в том числе Заев, получили ранения в результате нападения на здание парламента.
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