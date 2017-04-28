В Белом доме назвали "изоляцию России в ООН" одним из достижений Трампа

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Пятница, 28 апреля 2017, 06:06

Белый дом заявил, что одним из достижений Дональда Трампа на посту президента является "изоляция Сирии и России в ООН".

Об этом идет речь в списке достижений Трампа за первые 100 дней президентства, говорится на сайте Белого дома.

Отмечается, что Трамп добился "дальнейшей изоляции Сирии и России в ООН благодаря успешной дипломатии с президентом Китая Си Цзиньпинем".

Также среди достижений Трампа в области нацбезопасности страны указывается, что он "послал сообщение миру", отдав приказ о нанесении удара по авиабазе в Сирии в ответ на химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали более 70 человек.

Кроме того, в списке - введение Америкой санкций против Ирана и Сирии, работа над изоляцией Северной Кореи.

Темы: США Трамп Росcия
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