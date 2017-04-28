Сутки в АТО: Боевики бьют из запрещенного оружия, трое бойцов ВСУ ранены

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Пятница, 28 апреля 2017, 06:48

За минувшие сутки боевики 52 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, в результате чего трое украинских военных были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Приморском направлении из минометов калибра 120 мм и 82мм, вооружения БМП и гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия сепаратисты били по позициям морских пехотинцев в районе Водяного.

Из 82 мм минометов, вооружения БМП и гранатометов различных систем боевики открывали огонь по опорным пунктам поблизости Марьинки. Из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия они били по украинским позициям вблизи Гнутово.

ВСУ в Широкино террористы обстреливали из вооружения БТР, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в Новотроицком - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По позициям сил АТО в районах Павлополя и Красногоровки боевики вели огонь из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а вблизи Новоселовки Второй - из стрелкового оружия. Возле Павлополя и Марьинки "работали" снайперы.

На Донецком направлении по украинским позициям возле Авдеевки сепаратисты стреляли из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По опорным пунктам вблизи Мироновского боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров. По силам АТО в Зайцево и Каменке террористы применяли 82 мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а в Верхнеторецком - вооружение БМП и пулеметы крупных калибров. По позициям в районе Песков боевики вели огонь из противотанковых гранатометов.

На Луганском направлении из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики били по позициям ВСУ возле Крымского. По опорным пунктам вблизи Катериновки сепаратисты вели огонь из 82 мм минометов и гранатометов. По украинским силам в Станице Луганской и Сизом боевики стреляли из гранатометов различных систем, а в Валуйском - из стрелкового оружия.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня в ответ", - говорится в сообщении.

Темы: АТО Донбасс
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