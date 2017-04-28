Украинцев просят пока в центр столицы Македонию не ехать

559 просмотров
0
Пятница, 28 апреля 2017, 08:57

Консул Украины в Македонии рекомендует украинцам воздержаться от посещения центра столицы этой страны - Скопье.

Об этом говорится в официальном твиттере консульской службы МИД.

"Протесты в Скопье (Македония): консул рекомендует воздержаться от посещения центральной части столицы", - сказано в сообщении.

Как известно, в столице Македонии демонстранты, поддерживающие бывшую правящую партию VMRO DPMNE, штурмовали парламент и атаковали оппозицию. Причиной для этого стало избрание спикером парламента этнического албанца Талата Джафери.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Хроника 28 апреля. Райская работа в СНБО и выстрел в Кернеса
Трамп заявил о вероятности "серьезного конфликта" с КНДР
В Македонии протестующие захватили здание парламента и напали на депутатов
Геращенко: В плену у боевиков находятся 127 украинских пленных
Все новости
No science – no future

Почему украинские ученые пытаются обратить на себя внимание

Умереть, как в Англии

Чем полезен Украине опыт британских хосписов