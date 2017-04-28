МВФ: Украина движется вперед в борьбе с коррупцией, но медленно

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Пятница, 28 апреля 2017, 10:09

Украина движется вперед в борьбе с коррупцией, но несколько медленно, считают в МВФ.

Об этом в интервью изданию Тиждень рассказал первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон.

По его словам в этом вопросе есть несколько измерений.

По его словам, один из этих измерений - наличие институтов. Здесь созданы НАБУ, как предусмотрено программой. Второй - прозрачность. Этот вопрос э-деклараций. Третий - обеспечение законности. Здесь речь о внутреннем управлении, и президент и правительство должны воспринимать его всерьез. Еще одно измерение - это очищение банковской системы от проблем.

"Коррупция во многих странах следует из способности олигархов использовать банки для финансирования коррупционной деятельности или компаний: проводить нелегальные платежи через финансовые институты. Там, где в Восточной Европе банками хорошо управляют, коррупции меньше", - сказал представитель МВФ.

Липтон также добавил, что еще одно измерение борьбы с коррупцией - либерализация. Среди эпицентров коррупции в Украине была газовая система. Очистка Нафтогаза и его структур, урегулирования цен таким образом, чтобы исключить возможности покупать импортируемое топливо газ дешево, а продавать дорого, - таковы способы очистки от коррупции.

"В некоторых из этих сфер Украина сделала важные шаги вперед. В других остается еще много несделанного. В некоторых мы можем попытаться предоставить опеку и поддержку. А некоторые требуют политического действия руководства страны", - подчеркнул он.

Темы: МВФ
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IP: 46.175.79.---vik735228.04.2017 10:39
А крокодили літають, тільки низько-низько. (З розмови двох наркоманів).
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