Яценюк не метит в кресло главы Нацбанка – Иванчук

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк не намерен претендовать на должность главы Национального банка.

Об этом заявил заместитель главы фракции "Народный фронт" и глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук в интервью "Фокусу", передают "Українські новини".

"Его (Яценюка) позиция в том, что руководителем Нацбанка должен быть не политик, а специалист. Он из политики уходить не собирается", – сказал он.

По мнению Иванчука, главный минус политики действующей главы НБУ Валерии Гонтаревой – то, что кредиты не стали доступными для бизнеса и обычных граждан.

Также он отметил, что НБУ решил провести массовую ликвидацию банков, что отразилось на экономике страны и повлияло на инвестиционный климат.

Как известно, Гонтарева решила подать в отставку с должности главы Нацбанка с 10 мая.

Она заявила, что обсудила с президентом Петром Порошенко кандидатуру своего преемника.