Дело Пашинского о стрельбе внесли в ЕРДР

820 просмотров
1
Пятница, 28 апреля 2017, 11:24

Нардеп Сергей Пашинский утверждает, что 27 апреля его дело внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня следователями были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту причинения телесных повреждений гражданину Химикусу", - пишет Пашинский.

"По состоянию на эту минуту начали появляться первые заказные интерпретации о том, что якобы это свидетельствует о "победе" против меня кампании Портнова. Вроде признание моей, Сергея Пашинского, вины", - продолжает он.

Нардеп считает, что внесение дела в ЕРДР не имеет других негативных последствий для него, как "кроме информационных манипуляций".

"Хочу всем сообщить, что согласно статье 214 УПК Украины следователь или прокурор по заявлению адвокатов обязаны внести в ЕРДР сообщение о преступлении и начать расследование", - добавляет Пашинский.

Как известно, 31 декабря в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области Пашинский выстрелил в ногу местному жителю Вячеславу Химикусу.

Во время конфликта депутат выстрелил ему в бедро из пистолета Glock 19 калибра 9мм, который получил в подарок от Авакова.

Сам Пашинский получил удар бутылкой по голове.

Депутат заявляет, что нападающим был именно Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает другое.

3 января Портнов на своей странице в Facebook сообщил, что его адвокаты, в частности Марина Паринова, будут противостоять "циничному и дерзкому хозяину жизни из Народного фронта, который стрелял в обычного прохожего, и Национальной полиции, которая взялась ему помогать".

В феврале Печерский райсуд Киева признал Вячеслава Химикуса пострадавшим.

Темы: Пашинский
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд обязал ГПУ взяться за следователя в деле Пашинского 13 апреля 2017, 15:13
Пашинский: в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на $ 1 млрд 13 апреля 2017, 07:18
Луценко: В деле Пашинского проходят последние экспертизы 31 марта 2017, 15:31
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.133.187.---робін_гудбай28.04.2017 12:10
Обнагліли!..А чому так пізно зареєстрували?....Там явно видно незаконне застосування п'яним Пашинським вогнепальноі зброі проти проти неозброєного п,'яного Хімкуса..Це щось схоже на випадок з Лозинським..
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Лукашенко успокоил Порошенко относительно совместных учений с Путиным
Турчинов объяснил, почему деньги Януковича возвращали через суд
Бюро ПАСЕ выразило недоверие скандальному президенту Аграмунту
У Януковича конфисковали 1,5 миллиардов долларов – СНБО
Все новости
Музыка

10 музыкальных фестивалей Европы, которые стоит посетить этим летом

Фото

Арку дружбы народов превращают в радугу к Евровидению