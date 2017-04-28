Дело Пашинского о стрельбе внесли в ЕРДР

Нардеп Сергей Пашинский утверждает, что 27 апреля его дело внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня следователями были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту причинения телесных повреждений гражданину Химикусу", - пишет Пашинский.

"По состоянию на эту минуту начали появляться первые заказные интерпретации о том, что якобы это свидетельствует о "победе" против меня кампании Портнова. Вроде признание моей, Сергея Пашинского, вины", - продолжает он.

Нардеп считает, что внесение дела в ЕРДР не имеет других негативных последствий для него, как "кроме информационных манипуляций".

"Хочу всем сообщить, что согласно статье 214 УПК Украины следователь или прокурор по заявлению адвокатов обязаны внести в ЕРДР сообщение о преступлении и начать расследование", - добавляет Пашинский.

Как известно, 31 декабря в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области Пашинский выстрелил в ногу местному жителю Вячеславу Химикусу.

Во время конфликта депутат выстрелил ему в бедро из пистолета Glock 19 калибра 9мм, который получил в подарок от Авакова.

Сам Пашинский получил удар бутылкой по голове.

Депутат заявляет, что нападающим был именно Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает другое.

3 января Портнов на своей странице в Facebook сообщил, что его адвокаты, в частности Марина Паринова, будут противостоять "циничному и дерзкому хозяину жизни из Народного фронта, который стрелял в обычного прохожего, и Национальной полиции, которая взялась ему помогать".

В феврале Печерский райсуд Киева признал Вячеслава Химикуса пострадавшим.