Красный крест просят помочь освободить двух бойцов из плена боевиков

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Пятница, 28 апреля 2017, 11:29

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации обратилась с ходатайством в Международный комитет красного креста по содействию в освобождении двух военнопленных Вооруженных Сил Украины с временно оккупированной территории.

Об этом шла речь во время встречи 27 апреля в Соледаре Донецкой области, информирует в пятницу пресс-служба Минобороны Украины.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся задач и роли СЦКК, пересмотрели действующие процедуры подачи запросов и заявок МККК в СЦКК, а именно те вопросы, которые касаются предоставления гарантий безопасности в напряженных и неспокойных районах и заведения режима прекращения огня "тишина".

Темы: Донбасс Минские соглашения
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