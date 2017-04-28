Луценко думает, что в августе будут суды над Клименко и Курченко

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Пятница, 28 апреля 2017, 12:22

Генеральный прокурор Юрий Луценко прогнозирует реализацию судебных процессов в отношении бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и олигарха Сергея Курченко, подозреваемых в хищении государственных средств до 24 августа.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Петром Порошенко 28 апреля, где докладывалось о конфискации почти 1,5 млрд долларов Януковича и его окружения.

"Мы планируем не позднее Дня независимости реализовать судебные процессы по Курченко и Клименко, которые подозреваются в разграблении страны на колоссальные суммы, часть из которых мы сегодня вернули", – заявил Луценко.

"Будем продолжать этот процесс возвращать и деньги и имущество через судебные процессы. Когда общество говорит, что заочные процессы, это мол, ничего, они (окружение Януковича -ред) в Москве ... Нет. Во-первых это справедливо, во-вторых это дает возможность конфисковать их активы в Украине и не только ", - отметил генпрокурор.

"Так, например, с немецкими коллегами мы сейчас работаем над возвращением активов этих воров, которые инвестировали в определенные объекты на немецком территорий. И не только там", - добавил Луценко.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура Курченко Клименко
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