Аваков просит Интерпол отклонить иск РФ о розыске Яценюка

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Пятница, 28 апреля 2017, 12:50

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился с официальным письмом к руководству Интерпола с просьбой отклонить иск России по объявлению экс-премьера Арсения Яценюка в международный розыск.

Об этом говорится в заявлении МВД, обнародованном в пятницу.

Свою позицию ведомство разработало на основе копии обращения правоохранительных органов РФ в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе с запросом об объявлении Яценюка в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в РФ.

Как сообщает МВД, в этом запросе указывается, что "российские следователи якобы подозревают г. Яценюка в том, что он, огнем из автомата Калашникова, якобы убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в городе Грозный Чеченской республики".

"Это, по мнению российского следствия, произошло, когда А.П. Яценюк якобы был "членом вооруженной банды "Мрия" и вместе с ней "участвовал в атаках на российских военных на военные подразделения России на территории "Президентского дворца", площади "Минутка", и железнодорожной станции "Грозный" в период с 31 декабря 1994 по 2 январе 1995 года", - заявляет МВД.

Указывается, что 20 апреля 2017 Аваков обратился с официальным письмом к Генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку, в котором изложил "общеизвестные, более чем убедительные факты и аргументы, свидетельствующие об очевидной беспочвенность обвинений в адрес гражданина Украины А. П. Яценюка".

"В частности, Арсен Аваков заверил генсека Интерпола в том, что г. Яценюк никогда не бывал в Чечне, не участвовал ни в каких вооруженных конфликтах, в указанный российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины", - сказано в заявлении.

Также Аваков заявил, что преследование Яценюка со стороны России является политически мотивированным и базируется на "показаниях, полученных под пытками от незаконно осужденных в РФ граждан Украины".

Также указывается, что Минюст Украины официально обратился ко всем демократическим странам и Европейскому суду по правам человека с требованием воздержаться от признания решений, принятых российскими властями и судами относительно Яценюка.

Как известно, 8 сентября 2015 глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что премьер Украины Арсений Яценюк воевал в Чечне против России.

Украинская правда

Темы: Аваков Росcия Яценюк
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IP: 178.92.157.---sensor+228.04.2017 13:36
Кстати, это ещё раз показывает что руководство т.н. "рф" совершенно безумно.
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IP: 178.92.157.---sensor+228.04.2017 13:30
Я прям ещ' больше зауважал уважаеиого Арсения Петровича. Один лично положил 30 и ранил 13 рашистов!!!! По-моему это где-то на равне с лучшими показателями героев 2-й мировой.
Украине нужен такой Президент.
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