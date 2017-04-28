В штабе АТО уточнили потери: 27 апреля ранены 3 бойца

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Пятница, 28 апреля 2017, 13:03

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 3 военных получили ранения.

Об этом на брифинге 28 апреля сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, трое воинов получили ранения во время обстрелов", – сказал полковник.

В комментарии "Украинской правде" Лысенко отметил, что 1 боец был ранен в районе Каменки, еще двое – в Авдеевке.

На уточняющий вопрос спикер АТО также указал, что погибший и раненые в результате обстрела в Красногоровке зафиксированы уже в эти сутки.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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