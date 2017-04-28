НАБУ показало, как Мартыненко может давить на судей

Экс-депутат Николай Мартыненко, которого подозревают в причинении убытков ГП "ВостГОК" на сумму 17,28 миллионов долларов, имеет возможности для осуществления незаконного влияния на судей.

Об этом свидетельствуют доказательства, собранные в ходе расследования в отношении бывшего главы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

"На электронный адрес секретаря Николая Мартыненко с пометкой "документы для МНВ" (его инициалы) поступали письма с просьбами о даче указаний следователям прокуратуры (формально со стороны Генеральной прокуратуры), а также судьям при решении конкретных дел", – установило следствие.

Соответствующую переписку детективы НАБУ изъяли и приобщили как доказательство в производстве в отношении действий Мартыненко.

"Эта информация особо актуальна на фоне того давления, которое подозреваемый пытается оказывать на судей. Напоминаем, что во время судебного заседания по избранию меры пресечения для Николая Мартыненко народные депутаты из фракции "Народного фронта" откровенно угрожали прокурорам и судьям с целью склонить суд к более мягкому решению по избранию меры пресечения", – заявляет бюро.

НАБУ напоминает, что когда Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила о намерении обжаловать это решение в Апелляционном суде Киева, Мартыненко пожаловался Высшему совету правосудия на действии судей апелляционного суда, которые отменили постановление Соломенского райсуда от 11 января о необходимости прекратить досудебное расследование фактов получения неправомерной выгоды при закупках "Энергоатомом" оборудования у компании Škoda JS.

По мнению Мартыненко, апелляционная инстанция приняла неправосудное решение "в интересах САП и НАБУ".

"Учитывающие связи подозреваемого, в том числе в Высшем совете правосудия (один из его членов является братом бывшей жены подозреваемого), а также характер его электронной переписки, Национальное антикоррупционное бюро усматривает риск осуществления дальнейшего давления на судей с его стороны в вопросе обжалования меры пресечения, а также в процессе дальнейших судебных заседаний", – заявляет бюро.

Учитывая общественный резонанс дела Мартыненко, НАБУ приводит некоторые полученные следствием данные в доказательство того, что экс-депутат может давить на судей.

Как известно, 20 апреля Мартыненко задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, так как "ВостГОКу" причинены 17,28 млн долларов убытков. Также задержали Сергея Перелому.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров от "Народного фронта", хотя САП просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн гривен. Перелому также отпустили на поруки.

Алена Рощенко, УП