В оккупированном Крыму осталось 28 классов, где обучают на украинском

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Пятница, 28 апреля 2017, 14:49

В Международный суд ООН передали отчет по фактам дискриминации украинцев в доступе к образованию на украинском языке на территории аннексированного Россией Крыма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской.

"Факты, собранные Крымской правозащитной группой о дискриминации украинский в доступе к образованию на украинском языке, были переданы в Международный суд ООН как часть доказательной базы "Украина против России" о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в АР Крым", - говорится в сообщении.

В результатах мониторинга указывается, что по информации "Министерства образования" Крыма, с 2013 года в 36 раз уменьшилась численность учащихся, чье обучение осуществляется на украинском языке.

"В 2013 году в Автономной Республике Крым 13589 человек получали образование на украинском языке, тогда как в 2016 году число таких учеников уменьшилось до 371. Соответственно численность классов с украинским языком обучения за два года сократилось в 31 раз", - говорится в отчете.

"В 2013 году 7 школ Крыма осуществляли полный цикл обучения на украинском языке, 15 школ - на крымскотатарском языке, кроме того, действовало несколько школ с обучением на двух языках", - говорится в отчете.

Также указывается, что согласно письма от "министра образования" Крыма за подписью Н. Гончаровой, в 2016 году в Крыму осталось всего 28 классов, где, с 188 517 учеников Крыму (кроме Севастополь) образование на украинском языке получали 371 ребенок. Это 0,2% от общей численности учащихся в Крыму в 2016 году".

Указывается, что по данным Министерства статистики РФ 2014 украинцы составляли 15,08% населения или 344 515 человек и были второй по численности национальности после русских. По результатам проведенного Россией переписи населения, 18706 детей школьного возраста идентифицируют себя как украинцы и 29140 - как крымские татары.

В отчете сделан вывод: "даже уменьшенные показатели переписи не опровергают того утверждения, что одной школы или 28 классов на весь Крым катастрофически недостаточно для удовлетворения потребности в обучении на родном языке 4 тысяч детей, которые являются носителями украинского языка".

"Как видим, в результате действий России в Крыму дискриминация украинский и крымских татар в сфере образования и языка стала фактом повседневности, но не менее угрожающей с позиции соблюдения демократических принципов жизнедеятельности человеческого сообщества является целенаправленная политика ликвидации основ украинской идентичности и украинской культуры на полуострове", - говорится в отчете.

Как известно, 19 апреля Международный суд ООН обнародовал приказ и предыдущие временные меры, среди которых содержится единодушно одобрена судьями требование к Российской Федерации обеспечить доступность образования на украинском языке в АР Крым.

Украинская правда

Темы: Крым аннексия
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