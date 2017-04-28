Сытник назвал бредом заявления Мартыненко о "грузинской мафию" в НАБУ

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Пятница, 28 апреля 2017, 15:19

Директор НАБУ Артем Сытник назвал "полным бредом" заявления подозреваемого в ряде преступлений экс-нардепа Николая Мартыненко, что бюро – это "филиал грузинской мафии".

Об этом он заявил в интервью "Фактам".

"Не могу опровергать и комментировать очевидную бредятину. Это потеря времени. К сожалению, способы защиты (не только по этому делу) выбираются, скажем так, не в профессионально-процессуальной плоскости, а в плоскости соцсетей", - сказал Сытник, отвечая на вопрос журналиста.

Он подчеркнул, что Национальным антикоррупционным бюро руководит только один человек – это его директор, ему помогают заместители. При этом в расследованиях вместе с НАБУ принимает участие Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как сообщалось, 23 апреля Мартыненко заявил, что НАБУ и САП превратились "в филиал грузинской мафии" и "дешевое пиар-агентство". Он также обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой отреагировать на действия антикоррупционных органов.

20 апреля экс-главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко задержали по подозрению в создании преступной организации, присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, что нанесло ущерб ГП "ВостГОК" на 17,28 млн долларов.

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Украинская правда

Темы: НАБУ Сытник Мартыненко
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