Полиция заявляет о существенном прогрессе в деле трагедии 2 мая в Одессе

Одесская милиция заявляет, что существенно продвинулась в расследовании событий 2 мая 2014, в ходе которых погибли 48 человек и более 200 получили ранения.



Об этом в пятницу сообщил журналистам в ходе специального брифинга начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин, передает "Интерфакс-Украина".



По его словам, новая следственная группа, уже третья по счету, "сделала с начала текущего года более чем было сделано за весь 2016".



Головин сообщил, что сейчас расследованием событий 2 мая занимаются 10 следователей и 5 оперативных сотрудников, за последние 4 месяца было опрошено более 70 свидетелей, однако их показания или предвзяты или малоинформативны.



"Для расследования были назначены две новые экспертизы - химическая и судебно-баллистическая. Было сообщено о подозрении 3 участникам событий, после чего они были объявлены в розыск. Один из участников события 2 мая был задержан и в настоящее время находится под стражей ", - пишет агентство.



По информации Одесской полиции в целом подозреваемыми по делу проходят 14 человек, они находятся в розыске.



"Также у следствия есть интерес к действиям 27 человек - участникам событий на Греческой площади и 50 человек – участников событий на Куликовом поле. Однако вопрос о квалификации их действий и объявлении им подозрений пока не решен. Среди пострадавших установлены личности 111 человек, другие лица из 212 пострадавших не установлены в связи с тем, что в медицинских учреждениях они назывались вымышленными именами", - сообщили в полиции.



Также заместитель главы Нацполиции Украины - начальник следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что пожарно-техническая экспертиза подтвердила, что причиной такого большого числа погибших в Доме профсоюзов на Куликовом поле стало бездействие пожарных.



"В этом контексте он отметил, что в отношении трех сотрудников Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области дело уже передано в Приморский районный суд Одессы, а еще двое фигурантов - экс-глава ГУ ГСЧС в области Владимир Боделан и его первый заместитель Руслан Большой находятся в розыске", - заявили в полиции.



Как известно 2 мая 2014 в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены.



Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов.



Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и специально спланированы.



По факту событий различные правоохранительные органы Украины начали около десятка уголовных производств, касающиеся различных фактов.



Некоторые из них в настоящее время рассматриваются в судах.