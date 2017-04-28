МИД Украины отмечает деструктивную позицию России в ОБСЕ

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Пятница, 28 апреля 2017, 17:00

МИД Украины отмечает деструктивную позицию Российской Федерации в отношении осуждения нападений на СММ ОБСЕ и препятствий в деятельности миссии.

Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, обнародованном в пятницу.

Отмечается, что 27 апреля постоянный совет ОБСЕ в специальной декларации призвал немедленно расследовать инцидент с СММ на Донбассе и наказать виновных.

В документе выражается соболезнование родным и близким погибшего члена патруля СММ, пожелание полного выздоровления пострадавшим работникам миссии и подчеркивается необходимость обеспечения полного и безопасного доступа СММ ко всей территории Украины.

"Из-за традиционно деструктивной позиции российской стороны одобренный документ, к сожалению, лишен важных для безопасной работы миссии элементов – всестороннего осуждения как любых запугиваний, нападок и атак в адрес СММ ОБСЕ так и умышленного создания помех для выполнения наблюдателями своей работы, включая ограничение доступа к временно неконтролируемой правительством Украины территории", – отмечают в МИД Украины.

Делегация Российской Федерации также оказалась единственной, которая выступила против принятия предложенного Украиной и США проекта заявления Совета Безопасности ООН для СМИ.

Все попытки украинской делегации найти компромиссное решение неизменно сталкивались с категорическим неприятием со стороны РФ, выбрала тактику затягивания и внесения заранее неконструктивных правок.

В МИД отмечают, что Украина продолжит поддерживать СММ ОБСЕ в ее деятельности, что должно способствовать имплементации Минских договоренностей, прекращению агрессии РФ против Украины и восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
Украинская правда

Темы: Росcия ОБСЕ
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