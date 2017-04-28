СМИ: Насирова прооперировали

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Пятница, 28 апреля 2017, 18:58

Отстраненному главе ГФС Роману Насирову сделали операцию.

Как сообщает корреспондент ТСН, хирургическое вмешательство провели в украинском научно-практическом центре эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Минздрава Украины. Руководил операцией директор медучреждения - профессор Александр Ларин.

О состоянии его здоровья и том, для чего главе ГФС понадобилась помощь медиков, пока не сообщается.

 

Как известно, 2 марта в больнице "Феофания", которая подчинена Государственному управлению делами, Насирову поставили диагноз "инфаркт миокарда".

Сердечный приступ у Насирова якобы произошел в тот момент, когда его пришли арестовывать детективы Национального антикоррупционного бюро по подозрению в миллиардных злоупотреблениях.

Тяжелое состояние пациента должно было помешать его аресту.

В конце концов, подозреваемый таки предстал перед судом для избрания меры пресечения, а комиссия Министерства здравоохранения несколькими неделями позже опровергла поставленный в "Феофании" диагноз. Комиссия была созвана по инициативе НАБУ.

Позже больница "Феофания" заявила, что их диагноз Роману Насирову подтвердил Университетский кардиологический центр Фрайбурга.

Однако в Центре сердца при Университетской клинике Фрайбурга заявили, что никогда не ставили диагноз относительно состояния здоровья отстраненного председателя ГФС Украины.

Темы: Насиров здоровье
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