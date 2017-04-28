Суд вернул Одессе проспект Небесной сотни

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Пятница, 28 апреля 2017, 19:45

Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение горсовета о переименовании ранее декоммунизированных губернатором Михеилом Саакашвили улиц и переулков города.

Такое решение принял судья Андрей Бойчук, удовлетворив иск общественной организации "Самооборона Одессы".

Как сообщает "Думская", проспект Небесной сотни и имена павших в АТО защитников Украины вернутся на карту Одессы.

 

Однако горсовет может обжаловать это решение в апелляции.

Как известно, прокуратура 27 апреля открыла уголовное производство по факту отмены Одесским городским советом решения о декоммунизации ряда улиц.

26 апреля Одесский городской совет отменил декоммунизацию ряда улиц, проведенную бывшим губернатором Саакашвили.

Учитывая это глава Института национальной памяти Владимир Вятрович предупредил мэра Одессы Геннадия Труханова, что за возвращение старых названий улицам его могут привлечь к уголовной ответственности.

Темы: суд Одесса декоммунизация
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