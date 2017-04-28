СБУ разоблачила администраторов интернет-страниц "Антимайдан Львов" и "РНР"

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Пятница, 28 апреля 2017, 22:34

Правоохранители разоблачили двух пророссийских интернет-агитаторов.

Как сообщает пресс-служба СБУ, двое злоумышленников, по указанию кураторов из РФ, администрировали и наполняли фейковые антиукраинские страницы "Антимайдан Львов", "Львовская народная республика" и "Ровенская народная республика" в российских соцсетях.

"Они размещали в интернете материалы, дискредитирующие украинское государство и армию, пропагандировали навязанные из России идеи федерализации Украины", - сказано в сообщении.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников во Львовской и Ровенской областях, оперативники спецслужбы обнаружили компьютерную технику с доказательствами получения агитаторами указаний из РФ и размещения в интернете антиукраинских материалов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Фото пресс-службы СБУ
Фото пресс-службы СБУ

Украинская правда

Темы: СБУ Ровно Львов интернет
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