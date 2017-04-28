Труханов ветирует решение горсовета о переименовании улиц — Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что мэр Одессы Геннадий Труханов принял решение ветировать скандальное решение городского совета о переименовании улиц.

Об этом Аваков написал в своем Twitter.

"Провели с Игорем Райниным (глава АП — ред.) встречу с мэром Одессы. Хорошо, аргументировано поговорили. Мэр принял решение ветировать одиозное решение совета", - сообщил он.

28 апреля Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение горсовета о переименовании ранее декоммунизированных губернатором Михеилом Саакашвили улиц и переулков города.

26 апреля Одесский городской совет отменил декоммунизацию ряда улиц.

Учитывая это глава Института национальной памяти Владимир Вятрович предупредил мэра Одессы Геннадия Труханова, что за возвращение старых названий улицам его могут привлечь к уголовной ответственности.

Прокуратура 27 апреля открыла уголовное производство по факту отмены Одесским городским советом решения о декоммунизации ряда улиц.

Украинская правда