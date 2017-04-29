Макрон отказал РосСМИ в присутствии на своих предвыборных мероприятиях

109 просмотров
0
Суббота, 29 апреля 2017, 00:42

Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон исключает возможность присутствия работников российских государственных СМИ Russia Today (RT) и Sputnik на своих предвыборных мероприятиях.

Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил представитель штаба лидера независимого движения "Вперед!", пишет DW.com.

По его словам, причина данного решения заключается в том, что финансируемые Кремлем телеканал и новостное агентство распространяют лживую информацию о кандидате и ставят своей целью подорвать его позиции в преддверии второго тура президентских выборов, запланированного на 7 мая.

RT, Sputnik и видеоагентство Ruptly, входящее в состав телевизионной компании Russia Today и базирующееся в Берлине, еще 23 апреля - в день проведения первого тура голосования во Франции - сообщили, что им отказано в аккредитации предвыборным штабом Макрона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 апреля назвала позицию французской стороны "вопиющей".  По ее мнению, речь идет о "целенаправленной и неприкрытой дискриминации российских СМИ".

Ранее главный помощник кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона - Ришар Ферран  - обвинил Москву в проведении целенаправленной кампании по дискредитации Макрона при помощи фейковых новостей в связи с проевропейской позицией кандидата.

По данным издания Politico, когда прогнозы начали предрекать победу Макрона над претендентом от крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов, Russia Today и Sputnik увеличили объемы негативной информации о проевропейском кандидате, продолжив активно агитировать за главу "Национального фронта". 

Темы: Франция виборы Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
От Brexit до санкций. Кто выиграет и кто проиграет после победы Макрона 28 апреля 2017, 11:15
В Париже - протестуют против Макрона и Ле Пен, полиция применила силу 27 апреля 2017, 18:35
Европарламент оценивает свои убытки в "деле Ле Пен" в 5 млн евро – СМИ 27 апреля 2017, 12:45
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Комитет кредиторов "Центрэнерго" инициировал санацию компании
Врач: Насирову вырезали один из эндокринных органов
Луценко назначил скандального Кулика в ГПУ
День в АТО: 31 обстрел, 2 погибших, 5 раненых
Все новости
Фото, видео

День Джамалы: снимки и видео со свадьбы певицы

Доктор Комаровский

Как правильно подготовить ребенка к вакцинации