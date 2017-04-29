Северная Корея запустила баллистическую ракету

627 просмотров
0
Суббота, 29 апреля 2017, 01:24

Северная Корея в субботу запустила ракету, которая упала в Японском море.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Запущенная ракета, вероятно, была баллистической ракетой средней дальности, которая называется KN-17, сообщил чиновник.

Запуск осуществлен с аэродрома Пукчанг, ракета пролетела около 30-40 километров прежде чем упала в водах Корейского полуострова.

Испытания состоялось через несколько часов после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Организацию Объединенных Наций к усилению давления на Северную Корею.

"Все варианты реагирования на будущие провокации должны оставаться на столе", - сказал Тиллерсон.

Он добавил, что для противостояния северокорейской агрессии, при необходимости, могут быть применены военные действия.

Темы: Северная Корея США ООН
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В США заявили о необходимости усилить давление на КНДР 27 апреля 2017, 03:49
Трамп собирает сенат для обсуждения проблемы Северной Кореи 25 апреля 2017, 07:48
Трамп призвал Совбез ООН "наконец решить" проблему КНДР 25 апреля 2017, 02:06
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Северная Корея запустила баллистическую ракету
Комитет кредиторов "Центрэнерго" инициировал санацию компании
Врач: Насирову вырезали один из эндокринных органов
Луценко назначил скандального Кулика в ГПУ
Все новости
Афиша на 28-30 апреля

Сказки на ночь. Зощенко, ретро-круиз, вечеринки, выставки, корнцерты...

Репортаж

Один день со съемок фильма о защитниках Донецкого аэропорта