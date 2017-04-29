Северная Корея запустила баллистическую ракету

Северная Корея в субботу запустила ракету, которая упала в Японском море.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Запущенная ракета, вероятно, была баллистической ракетой средней дальности, которая называется KN-17, сообщил чиновник.

Запуск осуществлен с аэродрома Пукчанг, ракета пролетела около 30-40 километров прежде чем упала в водах Корейского полуострова.

Испытания состоялось через несколько часов после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Организацию Объединенных Наций к усилению давления на Северную Корею.

"Все варианты реагирования на будущие провокации должны оставаться на столе", - сказал Тиллерсон.

Он добавил, что для противостояния северокорейской агрессии, при необходимости, могут быть применены военные действия.