Северная Корея запустила баллистическую ракету
Северная Корея в субботу запустила ракету, которая упала в Японском море.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
Запущенная ракета, вероятно, была баллистической ракетой средней дальности, которая называется KN-17, сообщил чиновник.
Запуск осуществлен с аэродрома Пукчанг, ракета пролетела около 30-40 километров прежде чем упала в водах Корейского полуострова.
Испытания состоялось через несколько часов после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Организацию Объединенных Наций к усилению давления на Северную Корею.
"Все варианты реагирования на будущие провокации должны оставаться на столе", - сказал Тиллерсон.
Он добавил, что для противостояния северокорейской агрессии, при необходимости, могут быть применены военные действия.
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