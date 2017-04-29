Европа не планирует разрывать переговоры о вступлении Турции в ЕС

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Суббота, 29 апреля 2017, 04:02

Турция для Евросоюза не только страна-кандидат на вступление в ЕС, но также стратегический партнер Европы в ряде областей.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после завершения в столице Мальты Валлетте неформального Совета ЕС по иностранным делам, передает Интерфакс-Украина.

"Роль Турции очень важна для Европейского союза, в частности, что касается кипрского вопроса, совместной борьбы против терроризма, и это фундаментальный партнер по сирийской проблеме. Я могла бы продолжать перечень. Это член G20, это очень важный экономический партнер. Вы, впрочем, знаете, что Европейский союз - главный экономический партнер Турции", - сказала Могерини на пресс-конференции.

По ее словам, отношения ЕС с Турцией "выходят за пределы контекста вступления в Европейский союз".

"И нас объединяют вопросы, столь же важные для союза, как и для Турции", - заверила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

При этом, отметила она, "процесс вступления Турции, с точки зрения ЕС, продолжается".

"Он не был приостановлен, не был прерван, но в то же время не готовится открытие новых глав в переговорах, и, как для любой страны-кандидата, критерии очень ясны, хорошо известны", - сказала глава европейской дипломатии, напомнив, что речь, в частности, идет о правовом государстве, демократии, уважении фундаментальных свобод.

Теперь дело за турецкими партнерами проявить волю, чтобы войти в европейскую семью, а "правила клуба очень ясные".

"Если вы хотите вступить в этот клуб, вы хорошо знаете, что вас ожидает. И мы были бы очень рады принять их в наш клуб, но в то же время им необходимо прояснить свою позицию. Мы очень хорошо знаем, какова наша позиция", - заявила Могерини.

Оценивая прошедший в стране референдум по изменениям в конституции, она заверила, что Евросоюз уважает "суверенное право любой страны, включая Турцию, принимать решения по собственной системе управления".

"Турция это сделала путем организации референдума по поправкам к конституции. Мы вполне уважаем результаты референдума, даже если хорошо знаем, что были и еще будут апелляции и протесты", - отметила высокий представитель ЕС.

При этом она рассчитывает, что в ходе изменения конституции Анкара учтет рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы и наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека), особенно когда будут получены окончательные выводы наблюдательной миссии.

"И в то же время, естественно, следует твердо настаивать на инклюзивности процесса, учитывая, что сегодня мы видим перед собой разобщенную страну. Сильно разобщенную", - считает Могерини.

Власти, по ее словам, должны уважать мнение оппозиционной части общества, сказавшей "нет" на референдуме.

Темы: ЕС Турция
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