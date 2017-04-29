Меркель считает возможным прекращение переговоров с Турцией

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Суббота, 29 апреля 2017, 06:32

Европа и Турция не должны полностью отворачиваться друг от друга, но введение Анкарой смертной казни будет означать окончание диалога о членстве Турции в ЕС.

Об этом заявила Канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубликованном в субботу, 29 апреля, пишет DW.com.

Меркель высказалась за благоразумие в дальнейших отношениях Европейского Союза и Турции. Глава германского правительства подчеркнула, что задача открыть новую главу в переговорах с Турцией о членстве в ЕС сейчас не стоит. В то же время, по словам Меркель, возможное введение Анкарой смертной казни будет означать окончание этого диалога.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что отношения ЕС с Турцией "выходят за пределы контекста вступления в Европейский союз". Она отметила, что "процесс вступления Турции, с точки зрения ЕС, продолжается".

Как известно, на референдум в Турции, который состоялся 16 апреля, был вынесен вопрос изменений в конституцию, по которым президент Реджеп Тайип Эрдоган получает всю полноту власти в стране. После плебисцита президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен восстановить в стране смертную казнь.

Турецкая оппозиция потребовала отменить результаты референдум в связи с массовыми нарушениями, но Верховный суд Турции отказался рассматривать их иск.

В отчете наблюдателей ОБСЕ и Совета Европы говорится, что референдум в Турции не соответствовал демократическим стандартам, которые нормируют Совет Европы и ОБСЕ. В частности, более 2,5 миллиона голосов были подтасованы.

В Европарламенте в связи с проведенным референдумом призвали приостановить переговоры о членстве Турции в ЕС.

Темы: Турция Германия ЕС
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