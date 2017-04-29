Украина проверяет, действительно ли в Ливии задержали украинский танкер

11 просмотров
0
Суббота, 29 апреля 2017, 09:53

Украина проверяет данные о якобы задержании украинского танкера вблизи Ливии.

Об этом 29 апреля сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

По данным дипведомства, официального подтверждения данной информации пока нет.

Как известно, ранее Reuters со ссылкой на представителя ливийских ВМС сообщил, что военно-морские силы Ливии с боем захватили два судна, подозреваемые в контрабанде нефти с североафриканской страны, одно из судов - танкер "Рута" - якобы было под украинским флагом.

Украинская правда

Темы: Ливия МИД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Ливия с боем задержала украинский танкер - СМИ 29 апреля 2017, 03:20
В заброшенное здание посольства Украины в Ливии попал снаряд 24 марта 2017, 00:19
Россия направила наемников в Ливию и спецназ в Египет - Reuters 14 марта 2017, 08:05
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Ситуация в зоне АТО обострилась: 70 обстрелов, двое погибших
Ливия с боем задержала украинский танкер - СМИ
Северная Корея запустила баллистическую ракету
Комитет кредиторов "Центрэнерго" инициировал санацию компании
Все новости
Доктор Комаровский

Как правильно подготовить ребенка к вакцинации

Фото

Арку дружбы народов превращают в радугу к Евровидению