Украина проверяет, действительно ли в Ливии задержали украинский танкер

Украина проверяет данные о якобы задержании украинского танкера вблизи Ливии.

Об этом 29 апреля сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

По данным дипведомства, официального подтверждения данной информации пока нет.

Консул перевіряє інформацію про нібито затримання українського судна в терводах Лівії.Офіційного підтвердження немає. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) April 29, 2017

Как известно, ранее Reuters со ссылкой на представителя ливийских ВМС сообщил, что военно-морские силы Ливии с боем захватили два судна, подозреваемые в контрабанде нефти с североафриканской страны, одно из судов - танкер "Рута" - якобы было под украинским флагом.

Украинская правда