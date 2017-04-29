Украина проверяет, действительно ли в Ливии задержали украинский танкер
Украина проверяет данные о якобы задержании украинского танкера вблизи Ливии.
Об этом 29 апреля сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.
По данным дипведомства, официального подтверждения данной информации пока нет.
Консул перевіряє інформацію про нібито затримання українського судна в терводах Лівії.Офіційного підтвердження немає.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) April 29, 2017
Как известно, ранее Reuters со ссылкой на представителя ливийских ВМС сообщил, что военно-морские силы Ливии с боем захватили два судна, подозреваемые в контрабанде нефти с североафриканской страны, одно из судов - танкер "Рута" - якобы было под украинским флагом.
Украинская правда
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