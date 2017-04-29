РФ привела ПВО в состоянии повышенной боеготовности после пуска ракет КНДР

В связи с ракетным запуском КНДР противовоздушная оборона России на Дальнем Востоке находится в состоянии повышенной боеготовности.

Об этом 29 апреля заявил глава комитета Совета Федерации РФ Виктор Озеров, пишет РИА Новости.

"Россия внимательно следит за тем, что происходит в КНДР. ... Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственность воздушных сил РФ", - отметил он.

Озеров добавил, что Россия "отдает себе отчет в том, что не является целью для ракетных запусков КНДР, но техника есть техника... Военные делают все, чтобы в случае неординарной ситуации не допустить случайного попадания ракет на территорию РФ".

Как известно, Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты, который оказался неудачным.

Испытания состоялось через несколько часов после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Организацию Объединенных Наций к усилению давления на Северную Корею.