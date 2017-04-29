В ОРЛО возле патруля ОБСЕ произошел взрыв и стрельба

На территории Луганской области, временно неподконтрольной Украине, вблизи патруля СММ ОБСЕ произошел взрыв и был открыт огонь из стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ, обнародованном 29 апреля.

Согласно сообщению, 28 апреля патруль СММ ОБСЕ в составе 6 сотрудников на 2 бронированных авто находился на блокпосту "ЛНР", расположенном примерно в 1,5 км от подконтрольного "ЛНР" н. п. Молодежное, где наблюдатели говорили с вооруженным представителем "ЛНР".

"В 12:17 члены патруля направились к своим автомобилям, чтобы уехать из этого района, когда тот же член "ЛНР" начал махать им рукой, указывая на то, чтобы патруль быстро покинул этот район. В 12:20, уже находясь в автомобилях наблюдатели услышали взрыв", - говорится в отчете.

По оценкам наблюдателей, взрыв был в воздухе примерно на расстоянии 50-100 м, было видно облако черного дыма, поднимавшееся над указанным ранее местом, однако с расстояния место удара не было видно.

Определить причину взрыва не удалось. Патруль СММ уехал из указанного района.

"В тот же день другой патруль СММ в составе 5 сотрудников на 2 бронированных авто находился на наблюдательном пункте примерно в 50 м к западу от позиции "ЛНР" неподалеку от подконтрольного "ЛНР" н. п. Крутая Гора. Около 10:35, когда все члены патруля миссии были возле своих авто, они услышали выстрел из стрелкового оружия примерно за 40-50 м", - сообщили в миссии.

Наблюдатели не смогли определить тип примененного оружия и направление огня, патруль миссии покинул район и вернулся на свою базу в Луганск.

В обоих случаях СММ сообщила о происшествиях в Совместный центр по контролю и координации и обратилась к СЦКК с запросом разобраться с инцидентами.

Как известно, 23 апреля на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб. Один из членов миссии - гражданин США - погиб, двое (граждане Чехии и Германии) были доставлены в больницу.

Первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что инцидент с подрывом патруля СММ ОБСЕ не был несчастным случаем.

В прокуратуре Луганской области заявили, что подрыв автомобиля СММ ОБСЕ квалифицирован как теракт.

25 апреля СММ ОБСЕ в Украине возобновила работу патрулей на Донбассе по обе стороны линии разграничения, но с некоторыми ограничениями.

Постоянный совет ОБСЕ призвал немедленно расследовать инцидент с СММ на Донбассе и наказать виновных.

Украинская правда