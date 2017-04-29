На КПВВ в аннексированный Крым очереди: оккупанты медлят с пропуском

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Суббота, 29 апреля 2017, 12:13

На контрольных пунктах въезда-выезда в Крым "Чонгар" и "Чаплинка" со стороны материковой Украины образовались очереди из почти 200 авто.

Об этом 29 апреля сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Контрольные службы оккупационных властей напротив КПВВ "Чонгар" и "Чаплинка" четвертые сутки подряд медленно оформляют транспортные средства, следующие на полуостров, что привело к накоплению авто. По состоянию на 9:30 около 200 автомобилей ожидают выезда с материковой части Украины", - отметили в ГПСУ.

В Госпогранслужбе отметили, что для проезда в Крым лучше выбирать контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак", который работает в штатном режиме.

 
Фото - пресс-служба ГПСУ
 

Темы: Крым аннексия граница
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