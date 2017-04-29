В Турции заблокировали Википедию

В Турции заблокирован доступ к онлайн-энциклопедии Wikipedia.

Об этом сообщает ВВС.

По данным мониторинговой группы Turkey Blocks group, сайт Wikipedia был недоступен с 8:00 по местному времени по приказу турецких властей.

Отмечается, что в Стамбуле пользователи не могли получить доступ к любым страницам онлайн-энциклопедии без использования так называемой виртуальной частной сети (VPN).

"Доступ отсутствует согласно интернет-фильтрам, которые используются для цензуры контента в стране", - отметили в Turkey Blocks Grouр, пишет Reuters.

При попытке доступа к Wikipedia с помощью турецких интернет-провайдеров пользователи получали сообщение о недоступности сайта и ошибке "Время ожидания подключения истекло".

В заявлении управления информационных и коммуникационных технологий Турции говорится, что к сайту Wikipedia была применена административная мера после "технического анализа и юридического рассмотрения на основании закона №5651".

Причины, по которым применены админмеры, не указываются.