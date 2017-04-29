Жена Порошенко будет показывать упражнения на канале Ахметова

Жена президента Марина Порошенко будет вести рубрику "В ритме спорта с Мариной Порошенко" на телеканале "Украина".

Об этом говорится в сообщении в Facebook канала.

В анонсе сообщается, что рубрика будет выходить в рамках программы "Утро с Украиной". Первый выпуск ожидается 15 мая в 7:15 утра.

Отмечается, что в программе будут показываться простые упражнения.

Как известно, телеканал "Украина" входит в медиахолдинг "Медиа Группа Украина", владельцем которого является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.

Украинская правда