В зоне АТО погибли 2, ранены 6 военных - Лысенко

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Суббота, 29 апреля 2017, 13:15

В зоне проведения АТО за минувшие сутки погибли 2 украинских военных, 6 получили ранения.

Об этом на брифинге 29 апреля сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Наибольшие потери приходятся на Красногоровку", - отметил он.

По данным штаба, там погиб 1 боец, 4 получили ранения, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

"Еще один боец погиб под Павлополем в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве. По одному военному в результате вражеских обстрелов ранено возле Зайцево и Верхнеторецкого", - сообщил Лысенко.

Он отметил, что ситуация в зоне АТО "вновь обострилась, причем на всех направлениях сразу".

В частности, в направлении Мариуполя за минувшие сутки проведено 35  обстрелов со стороны боевиков, 4 - из тяжелого вооружения, в направлении Луганска - 19 обстрелов, 9 - из тяжелого вооружения, на Донецком направлении - 16 обстрелов. 

Украинская правда

Темы: АТО Добкин жертвы
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