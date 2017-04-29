Во время Евровидения будут задействованы до 10 тысяч правоохранителей

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Суббота, 29 апреля 2017, 13:49

На время проведения Евровидения в Киеве к охране общественного правопорядка привлекут до 10 тысяч правоохранителей.

Об этом заявил замглавы Национальной полиции - начальник Главного управления НП в г. Киеве Андрей Крищенко на брифинге в субботу, сообщает Укринформ.

"Вообще будет до 10 тысяч (правоохранителей - ред.). Это учитывая то, что какие-то массовые мероприятия на Евровидение проводятся не постоянно в течение двух недель, а это несколько дней, то силы будут корректироваться от 6-8 тысяч в зависимости от оперативной обстановки", - отметил Корищенко.

По его словам, будут задействованы 3 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, также около 3 тысяч сотрудников полиции Киева. Остальные, подчеркнул Крищенко, будут составлять работники полиции из других регионов в случае необходимости.

Кроме того, по словам начальника киевской милиции, к охране общественного порядка будут привлечены сотрудники патрульной полиции и кинологи.

"Кинологи уже работают с начала завоза оборудования в Выставочный центр и монтажа оборудования, полностью проверяются все автомобили, на которых завозится это оборудование. Проверяются все конструкции", - подчеркнул Корищенко.

Он подчеркнул, что "сегодня-завтра будет уже полная проверка и установление более жесткой охраны Выставочного центра и на Парковой дороге там, где будет работать Евроклуб".

"Кинологи будут постоянно задействованы в Еврогородке на Крещатике и будут проверяться станции метрополитена. Также, думаем, будут и ложные заминирования, поэтому мы увеличим количество кинологов, чтобы быстро отреагировать на них", - отметил Корищенко.

Темы: Евровидение полиция
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