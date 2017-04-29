Билеты на финал "Евровидения" уже в продаже, в Киев прибыли первые участники

935 просмотров
0
Суббота, 29 апреля 2017, 14:42

В официальной продаже появились билеты на финал Евровидения, в Киев прибыли первые участники конкурса.

Как пишет "Укринформ" со ссылкой на "UA: Первый", билеты на все шоу Евровидение-2017 появились в продаже в 14:00 субботы на сайте официального билетного агента Concert.ua.

Это билеты в фан-зону и Golden Circle - ближайшее место к сцене песенного конкурса.

Ранее в продаже были доступны билеты на все генеральные репетиции обоих полуфиналов и на сами полуфиналы.

В общем уже продано почти 33 тысячи билетов на сумму более 45 млн гривен.

Вместе с тем, Государственная пограничная служба сообщает, что за прошедшие сутки в пунктах пропуска для воздушного сообщения "Борисполь" и "Киев" пограничники оформили двух участников, первые прибыли на песенный конкурс "Евровидение-2017".

Всего рейсами "Баку-Киев", "Лондон-Киев", "Стамбул-Киев" и "Дубаи-Киев" для участия в конкурсе и его обеспечении прибыли 13 человек.

Предполагается, что основными пунктами пропуска, которые будут задействованы во время пропуска участников и гостей "Евровидения", будут пункты пропуска для воздушного сообщения, на которые придется до 70% от общего количества прибывающих на песенный конкурс. 20% будут пользоваться автомобильными пунктами пропуска, еще 10% - железнодорожным сообщением.

Как известно, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая в Международном выставочном центре в Киеве.

Украинская правда

Темы: Евровидение
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Во время Евровидения будут задействованы до 10 тысяч правоохранителей 29 апреля 2017, 13:49
Аваков не ожидает угроз на "майские", но видит много дураков 28 апреля 2017, 14:30
Полицейские проведут ночные учения в метро перед Евровидением 26 апреля 2017, 20:58
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Лидеры ЕС утвердили основные принципы для переговоров о Brexit
За последние 5 лет промышленность сократила спрос на газ в три раза
В зоне АТО погибли 2, ранены 6 военных - Лысенко
В Киеве у работников фельдъегерской службы отобрали документы и оружие
Все новости
Гид по грузинской кухне

Где в Киеве попробовать хинкали, хачапури и чанахи

Сила документалистики

Как режиссер Остап Костюк учит преодолевать стереотипы в кино