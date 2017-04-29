В Кремле дали понять, что Путин и Порошенко действительно говорили

Президент РФ Владимир Путин ежедневно проводит много рабочих мероприятий и контактов, в том числе с иностранными лидерами, однако не обо всех из них издаются сообщения пресс-службы.

Так пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС сообщения издания "Коммерсантъ" о телефонных разговорах Путина с президентом Украины Петром Порошенко.

"Президент России в ежедневном режиме осуществляет самые разные контакты по международной линии, в том числе с главами других государств", - сообщил Песков.

"Далеко не все из них становятся темой для соответствующих сообщений пресс-служб, равно как и в целом мероприятия рабочего графика президента, включающего гораздо большее количество встреч, совещаний, контактов", - пояснил он.

"Далеко не о всех мы сообщаем в эфир или на информационные агентства", - добавил пресс-секретарь.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщил, что президенты России и Украины продолжают общаться по телефону, хотя официальных сообщений об этих переговорах их пресс-службы не публикуют.

По данным издания, последний такой разговор состоялся в первой половине апреля и касался ситуации на Донбассе.

В то же время в Администрации президента Украины назвали ложью данные, опубликованные изданием.

"Единственный разговор в апреле состоялся 18 апреля в нормандской формате, о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб", - заявили в АП в комментарии "Украинской правде".