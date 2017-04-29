В Киргизии произошел оползень, 24 погибших

В Кыргызстане 24 человека погибли в результате оползня объемом миллион кубометров.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные МЧС страны, оползень произошел в субботу в селе Аюу Узгенского района, поисковые работы на месте продолжаются.

Ведется подготовка к эвакуации 40 семей с потенциально опасного участка.

По данным Министерства здравоохранения Кыргызстана, в больницу госпитализированы три человека, двое из них доставлены с диагнозом "истерический невроз", еще один - с диагнозом "геморрагический инсульт".

По предварительным данным МЧС Кыргызстана, земляная масса накрыла 7 домов, в которых находились 24 человека.