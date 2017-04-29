В России - "Надоел": Путина просят больше не идти в президенты

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Суббота, 29 апреля 2017, 17:10

В городах России проходят акции "#Надоел", участники которых хотят подать обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не выдвигать свою кандидатуру на 4-й президентский срок.

Как сообщает РБК, в Петербурге участников акции задерживали: полиция увезла в полицейские участки до 50 человек. 

При этом по данным активиста "Открытой России" в Санкт-Петербурге задержали 60 человек, а правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщил о 120 задержанных.

Пользователи в соцсетях отмечают, что акция в Питере было жестко разогнана.

В Москве около 400 участников акции прошли от Славянской площади у метро "Китай-Город" к зданию Администрации президента на Ильинке.

"Полиция установила ограждения на части пешеходной зоны Ильинки. У входа в приемную установлены рамки, участников акции осматривают и выстраивают в очередь", - говорится в сообщении.

Ранее власти Москвы и столичная полиция предупредили организаторов несогласованной акции, которую организовало движение "Открытая Россия" Михаила Ходорковского, что мероприятие не было санкционировано и возможны последствия, а также призвали москвичей "не поддаваться на провокации" и отказаться от участия.

Отмечается, что акция в Москве прошла без задержаний, подать обращение к Путину удалось всем, кто хотел это сделать.

 

Около 15:30 по местному времени акция завершилась, полиция начала разбирать заграждения.

По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 250 человек, нарушений общественного порядка не было.

Акции #Надоел также состоялись в Екатеринбурге, Коломне, Челябинске, Томске, Казани, Новосибирске и других городах.

Отмечается, что даже если акция была согласована с местной властью, полиция все равно задерживала организаторов. 

Ранее движение Ходорковского "Открытая Россия" обнародовало бланк для заполнения требованиями к президенту, который призвало распечатать и принести 29 апреля в приемные администрации президента в Москве и в приемные президента в других городах России.

Украинская правда

Темы: Росcия Путин оппозиция виборы
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IP: 31.134.91.---неВіктор неЯнукович29.04.2017 17:31
В росії немає розвинутого цивілізованого суспільства. Тому в такій дуже багатій країні (де люди мають жити заможно) люди так бідно живуть і запивають таке життя горілкою. Крім того менталітет населення росії постійно "виховувався" або кнутом або (як зараз при путлєрі) кнутом і телевізором...... А в телєку одна брехня про це , про те , про інше . Кремль фашиста путлєра тратить шалені гроші на збагачення політичної своєї політичної "еліти" , війни , брехню в ЗМІ - лише щоб ЗАДУРИТИ НАСЕЛЕННЯ РОСІЇ. Населення росії НЕ ВАРТЕ ЖИТИ КРАЩЕ - ТАК В РОСІЇ БУЛО ЗАВЖДИ ! ! !
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