В России - "Надоел": Путина просят больше не идти в президенты
В городах России проходят акции "#Надоел", участники которых хотят подать обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не выдвигать свою кандидатуру на 4-й президентский срок.
Как сообщает РБК, в Петербурге участников акции задерживали: полиция увезла в полицейские участки до 50 человек.
При этом по данным активиста "Открытой России" в Санкт-Петербурге задержали 60 человек, а правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщил о 120 задержанных.
Пользователи в соцсетях отмечают, что акция в Питере было жестко разогнана.
Издевательства ОМОНа над жителями Петербурга во время акции #Надоел 29 апреля:https://t.co/mSBhuGaarY— Команда ОР (@open_election) April 29, 2017
В Питере власть какая-то совсем олдскульная. Ну получат проблемы. https://t.co/1WPrbAMAAC— Ходорковский Михаил (@mich261213) April 29, 2017
Задержания на акции #Надоел в Санкт-Петербурге pic.twitter.com/ITncP1sHtU— Команда ОР (@open_election) April 29, 2017
В Спб очень жестко разогнали акцию. Досталось всем. И участникам, и журналистам, и прохожим #надоел— Михаил Роскин (@Roskin_M) April 29, 2017
Вот тут видео: https://t.co/q0O6u0hlsZ
В Москве около 400 участников акции прошли от Славянской площади у метро "Китай-Город" к зданию Администрации президента на Ильинке.
"Полиция установила ограждения на части пешеходной зоны Ильинки. У входа в приемную установлены рамки, участников акции осматривают и выстраивают в очередь", - говорится в сообщении.
Ранее власти Москвы и столичная полиция предупредили организаторов несогласованной акции, которую организовало движение "Открытая Россия" Михаила Ходорковского, что мероприятие не было санкционировано и возможны последствия, а также призвали москвичей "не поддаваться на провокации" и отказаться от участия.
Отмечается, что акция в Москве прошла без задержаний, подать обращение к Путину удалось всем, кто хотел это сделать.
Опять никто не пришел #Надоел pic.twitter.com/IlsFkLCymI— Maria Baronova (@ponny1) April 29, 2017
Тысячи москвичей встали в очередь к президентской приемной, чтобы сказать: #Надоел https://t.co/DoYkKDQEk3 pic.twitter.com/9r2MTJuFxT— Activatica (@Activatica) April 29, 2017
Около 15:30 по местному времени акция завершилась, полиция начала разбирать заграждения.
По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 250 человек, нарушений общественного порядка не было.
Акции #Надоел также состоялись в Екатеринбурге, Коломне, Челябинске, Томске, Казани, Новосибирске и других городах.
Отмечается, что даже если акция была согласована с местной властью, полиция все равно задерживала организаторов.
#Надоел 29.04. В Петербурге задержаны были массовыми, в других городах полиция вылавливала организаторов, даже если акции были согласованы pic.twitter.com/MIdBgNNwTB— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) April 29, 2017
Ранее движение Ходорковского "Открытая Россия" обнародовало бланк для заполнения требованиями к президенту, который призвало распечатать и принести 29 апреля в приемные администрации президента в Москве и в приемные президента в других городах России.
Украинская правда
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