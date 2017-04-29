Танкер, задержанный в Ливии, принадлежит одесской компании

689 просмотров
0
Суббота, 29 апреля 2017, 17:45

Танкер "Рута", который, вероятно, был задержан у берегов Ливии, с 2011 года принадлежит одесской компании Manchester Shipping S.A.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на представителя администрации Одесского морского торгового порта.

По его данным, судно "Рута" построено в Болгарии в 1989 году, его позывной Urse.

"Валовой тоннаж танкера - 1901 тонна, а сумма массы полезного груза судна составляет 3330 тонн", - сообщил собеседник.

До 1992 года "Рута" входила в состав судов Черноморского морского пароходства, затем принадлежала Одесскому морскому торговому порту.

Экипаж судна состоит из жителей Одесского региона.

Сообщается, что судно, вероятно, транспортировало дизельное топливо из Ливии на Мальту.

Как известно, ранее Reuters со ссылкой на представителя ливийских ВМС сообщил, что военно-морские силы Ливии с боем захватили два судна, подозреваемые в контрабанде нефти с североафриканской страны, одно из суден  - танкер "Рута" - якобы было под украинским флагом.

Украина проверяет данные о якобы задержании украинского танкера вблизи Ливии.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
За субботу в зоне АТО пострадало уже 5 военных
Аваков: Интерпол не будет объявлять Яценюка в международный розыск
Лидеры ЕС утвердили основные принципы для переговоров о Brexit
За последние 5 лет промышленность сократила спрос на газ в три раза
Все новости
Инфографика

Все, что вам нужно знать про обновленную программу жилищных субсидий

Доктор Комаровский

Как правильно подготовить ребенка к вакцинации