В Харьковской области мэр города погиб под колесами грузовика

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Суббота, 29 апреля 2017, 20:36

Мэр города Дергачи Харьковской области Александр Лисицкий погиб под колесами грузовика.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказала начальник отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской области Елена Баранник.

"Трагедия произошла, когда мэр подошел к грузовику, который поливал цветы. Автомобиль не стоял на ручном тормозе и наехал на человека", - отметила Баранник.

По ее словам, пострадавший скончался в карете скорой медицинской помощи.

Позже Баранник сообщила, что по факту гибели Лисицкого открыли уголовное производство.

"Информация о трагедии поступила в Дергачевский отдел полиции около 16:00. Для установления всех обстоятельств на улицу Железнодорожную выехала следственно-оперативная группа. Предварительно известно, что мэр города Дергачи Александр Лисицкий подошел к грузовику с водой. Автомобиль начал двигаться и наехал на мужчину. Лисицкий получил тяжелые травмы, от которых скончался по дороге в больницу", - отметила Баранник.

"По первой версии, 61-летний водитель автомобиля "ГАЗ" по собственной неосторожности сбил 61-летнего мэра Дергачей", - добавила она.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины - с санкцией от 3 до 8 лет лишения свободы.

Лисицкий руководил Дергачами с начала 90-х годов. Он переизбран на должность мэра Дергачей в октябре 2015 года с результатом 62,5% голосов.

Темы: Харьковская область
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