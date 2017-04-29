В Симферополе задержали двух общественных активистов

49 просмотров
0
Суббота, 29 апреля 2017, 23:23

В аннексированном Симферополе в субботу силовики задержали двух общественных активистов Алексея Ефремова и Дмитрия Кисиева.

Об этом сообщили сами активисты, пишет Радио Свобода.

На своей странице во "ВКонтакте" Ефремов написал, что был задержан за "организацию несанкционированного митинга".

"Меня посадили на 10 суток по статье 20.2 "Организация несанкционированных митингов". Буду сидеть, скорее всего, в спецприемнике на Павленко", - сообщил Ефремов.

По его словам, его задержали утром. Активист утверждает, что на суде присутствовали псевдосвидетели, а рапорты силовиков были фальшивыми. Ефремов также сообщил, что в отношении него будут рассматривать и еще одно административное дело - "за сопротивление законным требованиям полиции".

В то же время "Новая газета" и российский правозащитный портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на слова активиста Дмитрия Кисиева сообщили, что он был задержан днем 29 апреля также в Симферополе.

Сообщается, что в отношении мужчины составили протокол о "неповиновение законному распоряжению полиции". Кисиев сообщил, что силовики пытались "связать" его с акцией "Надоел", которую 29 апреля проводит движение "Открытая Россия". Но, по словам активиста, он не имеет к этому мероприятию никакого отношения. Санкция статьи, которую вменяют Кисиеву, предусматривает до 15 суток ареста.

Акция "Надоел" движения "Открытая Россия" прошла 29 апреля в десятках городов России. В Санкт-Петербурге и Туле полиция задержала десятки людей. В Москве протест прошел без задержаний - сотни активистов подали обращение в администрацию президента с требованием к Владимиру Путину отказаться от участия в выборах президента в 2018 году.

Темы: Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На КПВВ в аннексированный Крым очереди: оккупанты медлят с пропуском 29 апреля 2017, 12:13
В оккупированном Крыму осталось 28 классов, где обучают на украинском 28 апреля 2017, 14:49
Прокуратура проверит, возят ли "Пежо" и "Ашан" товары в Крым 27 апреля 2017, 16:24
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
На Кубе разбился пассажирский самолет
Боевики обстреляли из "Градов" кладбище в Попасной
Мэр Одессы приостановил решение горсовета о переименовании улиц
За субботу в зоне АТО пострадало уже 5 военных
Все новости
Афиша на 28-30 апреля

Сказки на ночь. Зощенко, ретро-круиз, вечеринки, выставки, корнцерты...

12+1 способ

Как не потерять время в Батуми, когда на путешествие есть всего три дня