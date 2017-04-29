В Симферополе задержали двух общественных активистов

В аннексированном Симферополе в субботу силовики задержали двух общественных активистов Алексея Ефремова и Дмитрия Кисиева.

Об этом сообщили сами активисты, пишет Радио Свобода.

На своей странице во "ВКонтакте" Ефремов написал, что был задержан за "организацию несанкционированного митинга".

"Меня посадили на 10 суток по статье 20.2 "Организация несанкционированных митингов". Буду сидеть, скорее всего, в спецприемнике на Павленко", - сообщил Ефремов.

По его словам, его задержали утром. Активист утверждает, что на суде присутствовали псевдосвидетели, а рапорты силовиков были фальшивыми. Ефремов также сообщил, что в отношении него будут рассматривать и еще одно административное дело - "за сопротивление законным требованиям полиции".

В то же время "Новая газета" и российский правозащитный портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на слова активиста Дмитрия Кисиева сообщили, что он был задержан днем 29 апреля также в Симферополе.

Сообщается, что в отношении мужчины составили протокол о "неповиновение законному распоряжению полиции". Кисиев сообщил, что силовики пытались "связать" его с акцией "Надоел", которую 29 апреля проводит движение "Открытая Россия". Но, по словам активиста, он не имеет к этому мероприятию никакого отношения. Санкция статьи, которую вменяют Кисиеву, предусматривает до 15 суток ареста.

Акция "Надоел" движения "Открытая Россия" прошла 29 апреля в десятках городов России. В Санкт-Петербурге и Туле полиция задержала десятки людей. В Москве протест прошел без задержаний - сотни активистов подали обращение в администрацию президента с требованием к Владимиру Путину отказаться от участия в выборах президента в 2018 году.