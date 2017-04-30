Штаб АТО: Боевики обстреляли Зайцево, погиб военный ВСУ

Боевики из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли украинские позиции возле Зайцево.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"В результате боевых действий погиб военнослужащий одной из бригад, подразделение которой выполняет боевые задачи недалеко от Зайцево", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что ситуация в зоне АТО остается напряженной, сепаратисты ведут обстрелы по всей линии разграничения.