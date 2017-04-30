Штаб АТО: Боевики обстреляли Зайцево, погиб военный ВСУ

617 просмотров
0
Воскресенье, 30 апреля 2017, 00:18

Боевики из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли украинские позиции возле Зайцево.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"В результате боевых действий погиб военнослужащий одной из бригад, подразделение которой выполняет боевые задачи недалеко от Зайцево", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что ситуация в зоне АТО остается напряженной, сепаратисты ведут обстрелы по всей линии разграничения.

Темы: АТО Вооруженные силы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Врачи не смогли спасти бойца, раненного под Авдеевкой 29 апреля 2017, 23:10
Боевики обстреляли из "Градов" кладбище в Попасной 29 апреля 2017, 21:16
За субботу в зоне АТО пострадало уже 5 военных 29 апреля 2017, 18:24
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Кличко проиграл британцу Джошуа в бою за титул чемпиона мира
Ляшко: Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Артеменко
Штаб АТО: Боевики обстреляли Зайцево, погиб военный ВСУ
На Кубе разбился пассажирский самолет
Все новости
Афиша на 28-30 апреля

Сказки на ночь. Зощенко, ретро-круиз, вечеринки, выставки, корнцерты...

Электронная книга

Купить нельзя украсть