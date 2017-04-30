В Минске арестовали лидера оппозиции Статкевича

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Воскресенье, 30 апреля 2017, 01:26

Оппозиционный белорусский политик Николай Статкевич, призывавший своих сторонников выйти 1 мая на демонстрацию протеста против политики президента Александра Лукашенко, приговорен к пяти суткам административного ареста.

Об этом сообщает ВВС.

Об аресте Статкевича сотрудники Ленинского РУВД Минска 29 апреля сообщили его жене Марине Адамович, начавшей поиски политика накануне, после того как он перестал выходить на связь.

О причинах административного ареста не сообщается.

В пятницу Статкевич призвал граждан выйти на Октябрьскую площадь в центре Минска в Международный день солидарности трудящихся, 1 мая, и выразить протест против политики белорусских властей по ущемлению прав трудящихся, запугиванию населения и репрессиям против активистов.

Статкевич подчеркивал, что не намерен просить у властей разрешение на проведение акции.

В прошлый раз Статкевича арестовали 23 марта. Против него возбудили уголовное дело за "подготовку к массовым беспорядкам". 27 марта его освободили из изолятора.

Темы: Беларусь
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