В результате теракта в Мосуле погибли 14 полицейских

126 просмотров
0
Воскресенье, 30 апреля 2017, 02:45

Жертвами теракта в иракском Мосуле стали 14 сотрудников полиции, 20 получили ранение.

Об этом сообщил сотрудник Федеральной полиции лейтенант Харис Казым агентству "Анадолу".

По его словам, 6 террористов-смертников террористической организации ИГИЛ организовали теракт в полицейском участке в районе Баб ат-Туб на западе Мосула.

Боевики захватили два здания полицейского управления.

Позже эти здания были уничтожены в результате авиаудара, в ходе которого были убиты 17 террористов.

Темы: Ирак теракт
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Вице-президент Ирака: ИГИЛ обсуждает с "Аль-Каидой" союз 18 апреля 2017, 07:38
СМИ: Боевики ИГИЛ применили химическое оружие в Мосуле 16 апреля 2017, 04:41
Армия Ирака взяла под контроль два важных района в Мосуле 19 марта 2017, 06:03
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Кличко проиграл британцу Джошуа в бою за титул чемпиона мира
Ляшко: Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Артеменко
Штаб АТО: Боевики обстреляли Зайцево, погиб военный ВСУ
На Кубе разбился пассажирский самолет
Все новости
12+1 способ

Как не потерять время в Батуми, когда на путешествие есть всего три дня

Доктор Комаровский

Как правильно подготовить ребенка к вакцинации