Боевики обстреляли частный сектор Авдеевки, повреждены 3 дома

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Воскресенье, 30 апреля 2017, 09:51

Около 8 часов вечера субботы боевики вновь обстреляли частный сектор Авдеевки.

 
Фото штаба АТО

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, противник применил мины калибра 120 мм.

Разрушениям подверглись 3 частных дома по улице Кирова: повреждена кровля и линия электропередач, выбиты окна, разрушен забор, посечены осколками стены и ворота.

 

Вследствие вражеского обстрела никто из местных жителей не пострадал.

 

Сейчас на месте происшествия работают представители СЦКК и местного отдела полиции.

Вместе с тем, украинская сторона СЦКК сообщила, что при обстреле кладбища возле Попасной в субботу было применено около 5 снарядов реактивной системы залпового огня калибром 120 мм, что является грубым нарушением Минских договоренностей о запрете применения тяжелых типов вооружений.

По предварительным данным, разрушено четыре захоронения, другая информация о последствиях обстрела устанавливается.

"Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРЛО является проявлением издевательства над памятью умерших, вандализма и свидетельствуют о грубых нарушениях договоренностей в рамках Трехсторонней контактной группы и о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня", - заявили в СЦКК.

Темы: АТО Авдеевка
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