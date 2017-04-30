Контрольный пост "Марьинка" обстреляли из гранатометов

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Воскресенье, 30 апреля 2017, 10:13

В субботу около 20.00 российские наемники обстреляли контрольный пост "Марьинка" на направлении КПВВ "Марьинка".

Как сообщает Государственная пограничная служба, огонь террористы вели из населенного пункта Александровка, что на неконтролируемой территории, с использованием стрелкового оружия и гранатометов.

Пострадавших среди граждан и военнослужащих нет. Пограничники ответный огонь не открывали.

Темы: АТО Пограничная служба
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