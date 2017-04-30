СБУ не пустила в Украину россиянина, который планировал провокации в Одессе

1876 просмотров
0
Воскресенье, 30 апреля 2017, 10:29

СБУ и пограничники не пустили в Украину россиянина, который ехал в Одессу для провокаций во время акций в честь годовщины событий 2 мая.

 
Все фото СБУ

Как сообщает пресс-служба СБУ, в пункте международного пропуска "Маяки - Паланка - Удобное" при осмотре оперативники спецслужбы обнаружили у россиянина печатные материалы сепаратистского характера, которые он пытался скрыть от таможенного и пограничного контроля.

Гражданину Российской Федерации отказано в пропуске на территорию Украины и запрещен въезд сроком на три года.

 

"Правоохранители продолжают совместные мероприятия, направленные на недопущение проникновения на территорию Украины радикально настроенных лиц", - отметили в СБУ.

 

Украинская правда

Темы: Росcия СБУ Одесса
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В зоне АТО сбили российский беспилотник 29 апреля 2017, 18:08
В России - "Надоел": Путина просят больше не идти в президенты 29 апреля 2017, 17:10
Аваков: Интерпол не будет объявлять Яценюка в международный розыск 29 апреля 2017, 15:40
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины и ухудшило прогноз роста ВВП
Сутки в АТО: 54 обстрела, двое военных ВСУ погибли
Кличко проиграл британцу Джошуа в бою за титул чемпиона мира
Ляшко: Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Артеменко
Все новости
Аппетит

Все время мучает голод? Ученые говорят, виновата может быть соль

Украина-Польша

105 нелегальных польских памятников в Украине, легализацию которых сорвал инцидент в Грушовичах