"Ночных волков" снова не пустили в Польшу

1851 просмотр
0
Воскресенье, 30 апреля 2017, 15:13

Лидер российского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов рассказал о проблемах при въезде в Польшу.

Об этом сообщает Коммерсант.

"В этом году наша акция ("Дороги Победы — на Берлин") развивается таким же драматическим путем, как и в предыдущие годы. Сегодня у меня есть информация о том, что наша колонна, стартовавшая из Калининграда в Бранево, была остановлена",— заявил он.

"Польские пограничники сверяли каждый мотоцикл по номеру, чтобы найти "Ночных волков", и разворачивали их с границы",— добавил Зладостанов.

Напомним, подобные проблемы у российских байкеров, пропагандирующих режим Путина, возникали, начиная с 2015 года. Уже третий год подряд они не могут пересечь белорусско-польскую границу.

Европейская правда

Темы: Польша Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Польше задержали австрийца, который мог убивать украинских пленных на Донбассе 30 апреля 2017, 14:48
МИД Польши: Нет оснований запретить "Ночным волкам" проезд по стране 29 апреля 2017, 02:35
Институт нацпамяти останавливает легализацию польских памятников 27 апреля 2017, 19:09
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Умер поэт Борис Олийнык
Порошенко назначит главой НБУ Лавренчука - Bloomberg
Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины и ухудшило прогноз роста ВВП
Сутки в АТО: 54 обстрела, двое военных ВСУ погибли
Все новости
Протестируйте себя

10 признаков того, что вы никогда не разбогатеете

Электронная книга

Купить нельзя украсть