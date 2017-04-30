Выборы в ОТГ: Попытка срыва на Черкасчине, наблюдатели фиксируют нарушения

Комитет избирателей Украины заявляет о попытке срыва выборов в ОТГ на отдельных участках в Черкасской области.

Об этом говорится в сообщении КИУ 30 апреля.

"На выборах Шполянского ОТГ Черкасской обл. зафиксированы попытки срыва выборов со стороны неизвестных лиц. Так, в помещение участка №710825 (Шпола) ворвалась группа неизвестных мужчин спортивной внешности в составе 15-20 человек, которые показательно бросили в избирательные урны несколько пачек бюллетеней", - отметили в КИУ.

"Такой вброс бюллетеней свидетельствуют о попытках срыва голосования на отдельных участках. На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Ранее КИУ называл Шполу потенциальной "горячей точкой" на выборах в объединенные общины 30 апреля.

Также в Шполе наблюдатели зафиксировали на участке №710826 выдачу избирателям заполненных бюллетеней.

"Наблюдатели зафиксировали 2 случая, когда избирателям выдавались бюллетени с поставленной отметкой напротив фамилии одного из кандидатов. Составлены соответствующие акты о нарушении избирательного законодательства, на участок прибыли представители правоохранительных органов", - заявили в КИУ.

Кроме того, на Черниговщине "Радикальная партия" открыто агитирует в день выборов.

"В Менской объединенной общине на Черниговщине зафиксированы факты незаконной агитации в день выборов от имени Радикальной партии Олега Ляшко - на балконах многоквартирных домов в Мене, которая является центром соответствующей ОТГ, вывешены агитационные плакаты с символикой РПЛ", - сообщают в КИУ.

Как сообщает ОПОРА, в Ровенской области наблюдателя не пускали на утреннее заседание на УИК №560563 в с.Мятин, аргументируя тем, что он должен был зарегистрироваться до начала утреннего заседания в 7:15.

На УИК 56062 в с.Хорупань и УИК №560562 в с.Смордва не начали вести протокол утреннего заседания, а также в населенных пунктах выявлена печатная агитация кандидатов.

В Харьковской области на выборах в Нововодолажскую ОТГ была выявлена агитация в день голосования и вероятный подвоз избирателей на участок №630677.

Как известно, 30 апреля в 19 областях Украины проходят выборы глав 47 объединенных территориальных общин.

Украинская правда